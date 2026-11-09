Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 İklim Zirvesi başlıyor: İlk günün programında neler var?

Dünyanın en önemli çevre ve iklim organizasyonlarından biri olan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), Antalya'da başlıyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek zirvede, 102 ülkeden liderler ve 300'den fazla bakanın ağırlanması bekleniyor. Sıfır Atık, temiz enerji, yeşil sanayileşme ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik başlıkların ele alınacağı organizasyonda, küresel iklim sorunlarına yönelik çözüm önerileri masaya yatırılacak. Peki, COP31'in ilk gününde hangi programlar gerçekleştirilecek ve zirvenin gündeminde neler var? Antalya'daki son hazırlıkları ve programın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.