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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Videolar Ekonomi Videoları Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı Giriş: 15.03.2021 10:23 Güncelleme:15.03.2021 10:23 Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nden vatandaşlara müjdeler çıktı. Peki Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? Kimler yararlanabilecek? Şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı. DİĞER