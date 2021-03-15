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Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 10:23
Güncelleme:15.03.2021 10:23
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nden vatandaşlara müjdeler çıktı. Peki Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? Kimler yararlanabilecek? Şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Paketten vatandaşa müjdeler çıktı PAKETTEN VATANDAŞA MÜJDELER ÇIKTI
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Paketten vatandaşa müjdeler çıktı
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