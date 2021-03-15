Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi 'yatırım', 'üretim', 'istihdam' ve 'ihracat' temelinde büyütme amacıyla hazırlanan Ekonomi Reformları'nı açıkladı. Paketten vatandaşlara müjdeler çıktı. Peki bu müjdeler neler? Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.