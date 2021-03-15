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Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Başkan 'ın açıkladığı 'nden vatandaşlara müjdeler çıktı. Peki 'nde neler var? Kimler yararlanabilecek? Şartlar neler? ekonomi müdürü tüm detayları canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi 'yatırım', 'üretim', 'istihdam' ve 'ihracat' temelinde büyütme amacıyla hazırlanan Ekonomi Reformları'nı açıkladı. Paketten vatandaşlara müjdeler çıktı. Peki bu müjdeler neler? Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

850 BİN ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

*Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf yararlanacak

*Gelir vergisi ödemeyecek, beyanname vermeyecek

*Uygulama 2021 yılı dönemini kapsayacak

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

İŞÇİ ALANA 500 BİN LİRA DESTEK

*Her işçi için 100 bin lira verilecek. 5 işçi sınırı var

*Kredi 24 ay vadeli 6 ay ödemesiz olacak

*İşçilerin 12 aylık primleri kredi maliyetinden düşülecek

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

EN DÜŞÜK DESTEK

Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL

Sigorta primi işçi payı ( %14) : 500,85 TL

İşsizlik sigortası işçi payı (%1) : 35,78 TL

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

SGK primi işveren payı (%15,5) : 554,51 TL

İşveren işsizlik sigortası (%2) : 71,55 TL

TOPLAM PRİM DESTEĞİ: 1.162,69 TL

12 AYLIK PRİM DESTEĞİ: 13.952,28 TL

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

18 YAŞ ALTINA BES İMKANI

*Artık 18 yaşından küçüklerde BES hesabı açabilecek

*Devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanacak

*Vakıf ve sandıklardaki birikimler cazip imkanlarla sisteme girecek

* Sistem eğitim sağlık hayat gibi diğer sigorta ürünleriyle entegre olacak

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

*7 gün 24 saat çalışacak dijital vergi dairesi olacak

*Vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak

*Vergi Usul Kanunu güncellenecek, mükellefin işleri kolaylaşacak

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomik Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

GIDA FİYATLARINA ÇEKİ DÜZEN

*Üretici ile tüketicinin buluşacağı dijital tarım pazarı kurulacak

*Erken uyarı sistemi ile fiyat değişiklikleri kontrol edilecek

*İsrafı önleyecek tedbirler alınacak hal yasası çıkartılacak

Paketten vatandaşa müjdeler çıktı! İşçi alana 500 bin TL destek! Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? A Haber'de anlattı

ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞİYOR

*Kısmi süreli çalışana tazminat, izin, prim tamamlama imkanları verilecek

* Esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi modeller için yasa çıkacak

*Kamuda yeni bir çalışma modeli oluşacak

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