16 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Orta gelirliye konut kampanyası şartları neler ve kimleri kapsıyor? Kredi faiz oranları ne?
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme sağlanacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi verilecek. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak. 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa başvuramayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. Evler 5 yıl boyunca satılamayacak. Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.