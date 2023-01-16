16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Orta gelirliye konut kampanyası şartları neler ve kimleri kapsıyor? Kredi faiz oranları ne?

Orta gelirliye konut kampanyası şartları neler ve kimleri kapsıyor? Kredi faiz oranları ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2023 10:51
Güncelleme:16.01.2023 11:14
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme sağlanacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi verilecek. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak. 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa başvuramayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. Evler 5 yıl boyunca satılamayacak. Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar
Başvurular başladı! İşte ödeme planı
Başvurular başladı! İşte ödeme planı
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
Meriç suyundan elektrik üretilecek!
Meriç suyundan elektrik üretilecek!
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Konut kampanyasında ilk başvuru
Konut kampanyasında ilk başvuru
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Altın fiyatları zirveyi gördü!
Altın fiyatları zirveyi gördü!
Tarım Bakanlığı’ndan çiftçiye destek!
Tarım Bakanlığı'ndan çiftçiye destek!
Kadro süreci nasıl işleyecek?
Kadro süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifinde flaş gelişme
Sözleşmeliye kadro teklifinde flaş gelişme
Çepni denize indirildi
Çepni denize indirildi
Daha Fazla Video Göster