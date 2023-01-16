Orta gelirliye konut kampanyası şartları neler ve kimleri kapsıyor? Kredi faiz oranları ne?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme sağlanacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi verilecek. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak. 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa başvuramayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. Evler 5 yıl boyunca satılamayacak. Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.

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