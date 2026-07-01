MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ilk taksidini ödemeyenler ne kadar ceza ödeyecek? Detayları A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve konuğu Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu aktardı.