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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 10:44
Son dakika ekonomi haberi... Emekli zamları hangi oranda yansıyacak? Emeklilere taban maaş artışı oldu mu? Asgari ücret enflasyonun altında mı arttı? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? Yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası... Sosyal yardımlar hangi oranda artacak? Dul ve yetim maaşlarında artış nasıl olacak? İşsizlik maaşı hemen artacak mı? Kıdem tazminatları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
10 soruda maaş rehberi 10 SORUDA MAAŞ REHBERİ

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10 soruda maaş rehberi
10 soruda maaş rehberi
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