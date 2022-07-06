Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ALTINDA MI ARTTI?

Asgari ücretle ilgili bir şey söyleyeyim çok konuşuluyor. Diyor ki 5.500 TL ile geçinilmez. Doğru. 5.500 TL ile geçinilmez ama asgari ücret bir geçim ücreti değil. Asgari ücret bir gösterge rakamı diyor ki devlet bundan daha az maaş verme diyor. Ama biz onu ver anlıyoruz. Bunun üstünde vereceksin bu bir geçim ücreti değil. Asgari ücret bir gösterge rakamı. Onu ifade etmek istedim.