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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

Son dakika ekonomi haberi... Emekli zamları hangi oranda yansıyacak? Emeklilere taban maaş artışı oldu mu? Asgari ücret enflasyonun altında mı arttı? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? Yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası... Sosyal yardımlar hangi oranda artacak? Dul ve yetim maaşlarında artış nasıl olacak? İşsizlik maaşı hemen artacak mı? Kıdem tazminatları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 10:44
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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

Yeni asgari ücretle neler değişti? Milyonlarca vatandaş yeni maaşlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte 10 soruda yeni maaş rehberi;

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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

EMEKLİ ZAMLARI HANGİ ORANDA YANSIYACAK?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 42,35, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 41,69 oranında yansıyacak. Memurlara yapılan artış sosyal ödemelere de aynı şekilde yansıyacak. Kıdem tazminatı tavanını da aynı oranda yükseltecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

EMEKLİLERE TABAN MAAŞ ARTIŞI OLDU MU?

Bu Resmi Gazete'de de yayımlandı. 2.500 TL'ye çıkartılmıştı yılbaşında şimdi de 3.500 TL'ye taşınmış oldu. Dolayısıyla 3.500 TL'nin altında maaş kalmamış oldu.

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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ALTINDA MI ARTTI?

Asgari ücretle ilgili bir şey söyleyeyim çok konuşuluyor. Diyor ki 5.500 TL ile geçinilmez. Doğru. 5.500 TL ile geçinilmez ama asgari ücret bir geçim ücreti değil. Asgari ücret bir gösterge rakamı diyor ki devlet bundan daha az maaş verme diyor. Ama biz onu ver anlıyoruz. Bunun üstünde vereceksin bu bir geçim ücreti değil. Asgari ücret bir gösterge rakamı. Onu ifade etmek istedim.

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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber canlı yayınında cevapladı... İşte 10 soruda maaş rehberi

Bu bir gösterge rakamı o yüzden de bunun üstünde verilmesi lazım. Asgari ücret enflasyonun altında mı arttı baktığımız zaman 2.825 TL'ydi Aralık ayında önce yüzde 50.5 artış geldi. Bunun üzerine de yüzde 30'luk bir artış geldi. Artış yüzde 95 oluyor.

Asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış oldu.