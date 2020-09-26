26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Düzenleme yürürlüğü girdi

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Düzenleme yürürlüğü girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2020 11:01
Güncelleme:26.09.2020 11:02
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Kredi kartı limitleri artık bankadaki mevduat ve altın hesabına göre yükseltilebilecek. Geliri bilinmeyenlere 2 bin lira tanımlanacak.

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Banka hesaplarının ardından kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı. Kredi kartı limitleri artık bankadaki mevduat ve altın hesabına göre yükseltilebilecek.



Gelirini beyan edemeyen ancak bankada 100 bin lirası bulunan müşteriye, bu tutara kadar kredi kartı limiti verilebilecek. İlk kez kredi kartı alacak kişinin aylık, yıllık ortalama gelir düzeyi bilinmiyorsa, limit 2 bin lira olacak. Daha önce bu tutar bin 300 liraydı.



Yeni düzenlemeye göre; kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık, engel, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kartların limiti gibi bilgileri dikkate alınarak limit tespit edilmesi zorunlu kılındı.



4 KAT SINIRI
Diğer yandan ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişinin limiti, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirinin 2, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak. (Takvim)

Milyonları ilgilendiriyor! Hesaba göre limit
Milyonları ilgilendiriyor! Hesaba göre limit
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Eylül ihracatında rekor kıracağız
"Eylül ihracatında rekor kıracağız"
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması
O ilaçlar geri ödeme listesinde!
O ilaçlar geri ödeme listesinde!
Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...
Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...
BDKK'dan önemli swap kararı!
BDKK'dan önemli swap kararı!
BDKK'dan önemli swap kararı!
BDKK'dan önemli swap kararı!
MB politika faizini yükseltti! Peki bu ne anlama geliyor?
MB politika faizini yükseltti! Peki bu ne anlama geliyor?
Piyasalar merakla bekliyordu! Faiz kararı açıklandı
Piyasalar merakla bekliyordu! Faiz kararı açıklandı
Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Altın yükselecek diyenler şimdi ortada yoklar
Altın yükselecek diyenler şimdi ortada yoklar
Daha Fazla Video Göster