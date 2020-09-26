Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Düzenleme yürürlüğü girdi

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Kredi kartı limitleri artık bankadaki mevduat ve altın hesabına göre yükseltilebilecek. Geliri bilinmeyenlere 2 bin lira tanımlanacak.

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Banka hesaplarının ardından kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı. Kredi kartı limitleri artık bankadaki mevduat ve altın hesabına göre yükseltilebilecek.





Gelirini beyan edemeyen ancak bankada 100 bin lirası bulunan müşteriye, bu tutara kadar kredi kartı limiti verilebilecek. İlk kez kredi kartı alacak kişinin aylık, yıllık ortalama gelir düzeyi bilinmiyorsa, limit 2 bin lira olacak. Daha önce bu tutar bin 300 liraydı.





Yeni düzenlemeye göre; kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık, engel, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kartların limiti gibi bilgileri dikkate alınarak limit tespit edilmesi zorunlu kılındı.







4 KAT SINIRI

Diğer yandan ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişinin limiti, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirinin 2, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak. (Takvim)