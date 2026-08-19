Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Borç yapılandırmasında son fırsat! İşte kritik tarihler

Milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırmasında başvuru süreci için kritik tarih yaklaşıyor. SGK ve vergi borçlarının yanı sıra MTV, trafik cezaları ve KYK borçlarını da kapsayan düzenlemede 31 Ağustos 2026 son başvuru tarihi olarak öne çıkıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 72 aya varan vade, faiz indirimi, ilk taksit tarihleri ve yapılandırmanın sağlayacağı kolaylıkları anlattı. Erdem ayrıca vatandaşları sahte mesaj ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.