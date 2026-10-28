Bursa Karacabey'de sel felaketi! Dere taştı, köy meydanı çamur deryasına döndü

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınına neden oldu. Köy meydanı, sokaklar ve evler çamurla kaplanırken en az 4 evin sel sularından etkilendiği bildirildi. Ekipler bölgede tahliye ve temizlik çalışması yürütürken, perşembe gecesi beklenen yeni yağış nedeniyle taşkın riski yeniden gündeme geldi. Gazeteci Fatih Mısır, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı.