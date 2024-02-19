19 Şubat 2024, Pazartesi
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Mesai saatleri kısalıyor mu? Haftalık çalışma saati 40 oluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için hükmet yeni bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor.