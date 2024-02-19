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Mesai saatleri kısalıyor mu? Haftalık çalışma saati 40 oluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 10:00
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için hükmet yeni bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor.
Mesai saatlerine düzenleme yolda! MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME YOLDA!

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