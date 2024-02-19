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Haberler Galeri Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor. Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:01
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Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor.

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Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat.

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Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirmesi konusunu planlanıyor. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek.

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Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

Yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren "İş Kanunu" konusunda yeni bir perspektiften bakılıyor. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.

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Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

ÇALIŞMA SAATLERİNE İNCE AYAR
Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi.