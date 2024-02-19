HaberlerGaleriMesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek
Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek
İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor. Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.
Sabah
Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:01Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:01