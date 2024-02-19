Mesai saatlerine düzenleme geliyor! Haftalık mesai 40 saate indiriliyor | Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor. Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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