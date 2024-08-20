20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te

Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2024 10:13
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanacak faiz kararı, piyasaların ana gündemindeki konulardan biri. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası’nın faiz kararı saat 14’te
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Konut satışlarında yüzde 16 artış!
Konut satışlarında yüzde 16 artış!
Vergide elektronik denetim dönemi
Vergide elektronik denetim dönemi
Uzaktan çalışma neler getirecek?
"Uzaktan çalışma" neler getirecek?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü
15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi?
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster