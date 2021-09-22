22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Piyasalar nasıl etkilenir? Dolar, Euro ve altın fiyatları...

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Piyasalar nasıl etkilenir? Dolar, Euro ve altın fiyatları...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2021 14:45
Son dakika ekonomi haberi... Piyasaların gözü FED ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası ne yapar? TCMB'nin faiz kararı ne olur? Dolar ve Euro ne olur? Altın fiyatları nasıl etkilenir? Piyasalarda son durum ne? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Faiz kararı ne olur? FAİZ KARARI NE OLUR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faiz kararı ne olur?
Faiz kararı ne olur?
Fahiş fiyata denetimli önlem!
Fahiş fiyata denetimli önlem!
Hem hobi hem meslek sahibi oldular!
Hem hobi hem meslek sahibi oldular!
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Gözler Çin’e çevrildi! Evergrande krizi nedir?
Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir?
Altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar oldu?
Turizmde sezon uzuyor
Turizmde sezon uzuyor
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak!
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak!
6 madde köklerini kazıyacak! Sayılı gün kaldı
6 madde köklerini kazıyacak! Sayılı gün kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü’nde bir ilk
1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk
Ev kiraları neden artıyor?
Ev kiraları neden artıyor?
1915 Çanakkale Köprüsü için büyük gün!
1915 Çanakkale Köprüsü için büyük gün!
Daha Fazla Video Göster