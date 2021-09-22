Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Piyasalar nasıl etkilenir? Dolar, Euro ve altın fiyatları...

Son dakika ekonomi haberi... Piyasaların gözü FED ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası ne yapar? TCMB'nin faiz kararı ne olur? Dolar ve Euro ne olur? Altın fiyatları nasıl etkilenir? Piyasalarda son durum ne? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN