Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Piyasalar nasıl etkilenir? Dolar, Euro ve altın fiyatları...
Son dakika ekonomi haberi... Piyasaların gözü FED ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası ne yapar? TCMB'nin faiz kararı ne olur? Dolar ve Euro ne olur? Altın fiyatları nasıl etkilenir? Piyasalarda son durum ne? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Piyasalar kritik iki merkez bankasının faiz kararını bekliyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını bu akşam açıklayacak. Yarın ise Merkez Bankası faiz kararını belirleyecek. Peki merkez bankaları nasıl bir karar verir? Piyasalar ne olursa nasıl etkilenir? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
FED'İN KARARI NE OLUR?
Özellikle FED toplantısı bence çok uzun süredir her toplantı olduğu gibi aslında bekleniyor ama burada bir politika değişikliği yani faiz üzerinde herhangi bir değişiklik olmaması şu an için tabii ki çok doğal bir yaklaşım olarak gözüküyor.
KRİTİK NOKTA...
Ama buradaki kilit nokta akşam saat 9'daki karar sonrasında acaba uzun süredir 120 milyar dolarlık aylık piyasa desteğini FED'in devam ettirip ettirmeyeceği veya devam ettirmeyecekse bunu nasıl bir takvim üzerinden gerçekleştireceği daha çok öne çıkıyor. Bu da ne demek? Yani artık nasıl ki sosyal hayatta biraz daha böyle aşı çalışmaları korumayla kapanmadan devam ettiğimiz bir döneme giriyorsak merkez bankaları da artık piyasayı desteklemeyi azaltıcı bir döneme doğru ve normal akışına bırakmaya doğru bir irade göstermesi beklenebilir.
FED'İN DESTEĞİ AZALACAK
Bu gelişme bu akşam olmaması durumunda ise buna yönelik bazı beklentilerin bence toplantıda veya toplantı sonrasındaki soru cevap kısmında açıklamalar üzerinden takip edilecek. Bu toplantıda olmasa bile yılsonuna kadar tüm küresel piyasalarda FED'in bu desteği yavaş yavaş azalacağı gözlemleniyor.
"TEDİRGİN OLABİLECEĞİMİZ BİR SÜREÇ BEKLEMİYORUM"
Fiyatlar üzerinde ben FED'in piyasayı dalgalandıracak yönde çok agresif şahin diye adlandırılan bir tutumla piyasaya gelmeyeceğini düşünüyorum. Varlık alımları azaltılma kararını bir takvime bağlasa da bağlamasa da ama maalesef piyasalar bu beklentiyle biraz daha stres altında şu an için akşamki toplantıyı bekliyor. Bunu da nereden anlıyoruz özellikle dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde hala Amerika tarafında bu gelişmeyi fiyatlamasından. Akşam tedirgin olabileceğimiz bir süreç ben beklemiyorum. Ama piyasalar son 3-4 gündür olabilirlik üzerinde biraz tedirgin bir fiyatlama gösterdiğini söyleyebilirim.
MB KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankası ile ilgili de aslında önemli bir toplantı. Çünkü MB da daha önce yaptığı söylemlere istinaden bir aşağı yönlü patika enflasyonda oluşuyor mu bu oluştuysa MB nezdinde acaba buna dayalı bir faiz indirimi yapabilir mi gibi bir algı da var piyasada. FED'in toplantısı kadar bence TCMB'nin toplantısı da çok yakından takip ediliyor. Kendi kanaatim şu aynı FED için söylediklerim varlık alımı azaltılması için söylediklerimi bizim Merkez Banka'mız için de söyleyebilirim. Sayın Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona bir önceki beyanatında biraz daha vurgu yapması burada belki bir faiz indirimi olabilirliği konusunu gündeme getirmiş gibi duruyor.
FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
Ama daha soğukkanlı mevcut sistem içerisinde o enflasyonda ister çekirdek, ister manşet, ister üretici fiyatlarında bir yön net bir şekilde gördükten sonra Merkez Bankası'nın bir faiz değişikliği yapabilecek yönünde açıklamaları gelirse faiz indirimi olsun olmasın Merkez Bankası kararı sonrasında da işte bir nebze tahmin ediyorum kurda 7-8 kuruşluk bir marjla yukarıda bu stresle yer aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu stresin hem FED hem de Merkez Banka'mızın toplantısı sonrasında doğru bir sözel yönlendirmeyle diyelim her iki merkez bankasından da azalabileceği kanaati bende hakim. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını şu an için tahmin etmek çok zor. Ben piyasayı sarsıcı bir gelişme beklemiyorum çok net bir şekilde.
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