Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? Piyasalar nasıl etkilenir? Dolar, Euro ve altın fiyatları...

MB KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası ile ilgili de aslında önemli bir toplantı. Çünkü MB da daha önce yaptığı söylemlere istinaden bir aşağı yönlü patika enflasyonda oluşuyor mu bu oluştuysa MB nezdinde acaba buna dayalı bir faiz indirimi yapabilir mi gibi bir algı da var piyasada. FED'in toplantısı kadar bence TCMB'nin toplantısı da çok yakından takip ediliyor. Kendi kanaatim şu aynı FED için söylediklerim varlık alımı azaltılması için söylediklerimi bizim Merkez Banka'mız için de söyleyebilirim. Sayın Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona bir önceki beyanatında biraz daha vurgu yapması burada belki bir faiz indirimi olabilirliği konusunu gündeme getirmiş gibi duruyor.