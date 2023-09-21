21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası'nın FAİZ KARARI ne olacak?

Merkez Bankası'nın FAİZ KARARI ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2023 10:47
Gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında. Son olarak yüzde 25'e çıkarılan faiz artırılacak mı? Beklenti ne yönde? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bağ-Kur’luya erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'luya erken emeklilik geliyor
MB’nin faiz kararı ne olacak?
MB'nin faiz kararı ne olacak?
Emekliye ara zamda takvim netleşti
Emekliye ara zamda takvim netleşti
Milyonlara erken emeklilik hakkı!
Milyonlara erken emeklilik hakkı!
Haksız ticari uygulamalar ceza!
Haksız ticari uygulamalar ceza!
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları!
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları!
Zamlı maaşlarda hesaplar değişti
Zamlı maaşlarda hesaplar değişti
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç
Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç
Dev fonlarla ABD’de büyük buluşma!
Dev fonlarla ABD'de büyük buluşma!
İşte Avrupa’nın en büyüğü!
İşte Avrupa'nın en büyüğü!
Daha Fazla Video Göster