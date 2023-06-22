22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2023 16:26
Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar geldi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler emekli ve memur zammında
Gözler emekli ve memur zammında
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı sonrası flaş açıklama!
Faiz kararı sonrası flaş açıklama!
Faiz artırımı ne anlama geliyor?
Faiz artırımı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı açıklandı
Faiz kararı açıklandı
Memur ve emeklinin gözü zam oranlarında!
Memur ve emeklinin gözü zam oranlarında!
Ev alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Ev alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Kamu işçisine ikramiye ödemesi yarın!
Kamu işçisine ikramiye ödemesi yarın!
2 isimden kritik ziyaret!
2 isimden kritik ziyaret!
Talimat verildi! Gençlerin Başkanı
Talimat verildi! Gençlerin Başkanı
Memura- emekliye ek zam yasası
Memura- emekliye ek zam yasası
Daha Fazla Video Göster