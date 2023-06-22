Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar geldi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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