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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan enflasyon için tarih verdi! İşte ekonomide atılacak yeni adımlar...

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Giriş: 16.12.2023 09:39
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonomideki son adımlara yönelik değerlendirmelerde bulunurken enflasyondan kira sorununa, kemer sıkmadan market fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erkan enflasyonun düşüşü için tarih verirken ekonomide atılacak adımları da paylaştı. İşte detaylar...
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