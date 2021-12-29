29 Aralık 2021, Çarşamba
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Merkez Bankası 2022 yılı rotasını açıkladı: Dalgalı döviz kuru sürecek
Merkez Bankası 2022 yılında izlenecek politikaları açıkladı. Yapılan açıklamada, “Kurlar serbest piyasada arz-talep dengesine göre oluşacak. 2022'de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Arda Coşar değerlendirdi. Coşar, “ Merkez Bankası, Para Politkası’nın ana hatlarını gösterdi. Enflasyon hedefi yüzde 5 olarak hala korunuyor. Burada yüzde 2’lik bir belirsizlik oranı da bırakılmış. Dövize direkt müdahale yok.” İfadelerini kullandı.