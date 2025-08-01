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Memurların zam pazarlığı başladı! TÜRK-İŞ teklifi olumlu buldu

Memurların zam pazarlığı başladı! TÜRK-İŞ teklifi olumlu buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 22:37
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Bir ay sürecek toplantılarda 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar netleşecek. Kamu işçisinin zam görüşmelerinde de sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası hükümetin yeni teklifine Türk-İş’ten yeşil ışık geldi.
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Memurların zam pazarlığı başladı! TÜRK-İŞ teklifi olumlu buldu
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