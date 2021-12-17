17 Aralık 2021, Cuma
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Memura ek zam ne kadar olacak? Emeklilere ek zam ne olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 asgari ücretinin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklililerine yapılması planlanan ek zama çevrildi. Peki memur ve memur emeklisine ek zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kulislerde son konuşulanları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, A Haber canlı yayınında aktardı.