17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Memura ek zam ne kadar olacak? Emeklilere ek zam ne olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Memura ek zam ne kadar olacak? Emeklilere ek zam ne olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 14:09
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 asgari ücretinin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklililerine yapılması planlanan ek zama çevrildi. Peki memur ve memur emeklisine ek zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kulislerde son konuşulanları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, A Haber canlı yayınında aktardı.
Memura ek zam ne kadar olacak? MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası’ndan dövize 5. müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale
Memura ek zam ne kadar olacak?
Memura ek zam ne kadar olacak?
AGİ kalktı mı?
AGİ kalktı mı?
5-16-29! Milletin parasıyla oynamayın
5-16-29! Milletin parasıyla oynamayın
BDDK’dan bankalara uyarı!
BDDK’dan bankalara uyarı!
AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak
AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak
Yeni asgari ücretin yansımaları ne olacak?
Yeni asgari ücretin yansımaları ne olacak?
AGİ’yle ne kadar alacak?
AGİ'yle ne kadar alacak?
AGİ ne oldu?
AGİ ne oldu?
Son dakika: Asgari ücret...
Son dakika: Asgari ücret...
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
2022 asgari ücreti ne zaman saat kaçta açıklanacak?
2022 asgari ücreti ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Daha Fazla Video Göster