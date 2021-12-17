Memura ek zam ne kadar olacak? Emeklilere ek zam ne olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 asgari ücretinin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklilerine yapılması planlanan ek zamma çevrildi. Peki memur ve memur emeklisine ek zam ne kadar olacak? Ocak ayında zamlı maaş yatacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kulislerde son konuşulanları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, A Haber canlı yayınında aktardı.
Memura ek zam ne kadar olacak? Emeklilere ek zam ne olacak? Memura artış ne olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kulislerde son konuşulanları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, A Haber canlı yayınında aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
GÖZLER YAPILACAK DÜZENLEMEDE
Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memurlar ve emekliler ile ilgili yapılacak düzenlemelerde. Daha önce yaklaşık 2 hafta önce bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın bir araya gelmiş ve özellikle son dönemdeki kur ve enflasyon artışından kaynaklı olarak memura bir ek zam talebi konusunu masaya yatırmışlardı.
OLUMLU SONUÇ ÇIKTI
Buradan da bir olumlu sonuç çıktı ve mevcut toplu sözleşmeye bir ek protokol yapılarak memurlara ilave bir zam verilmesi konusunda çalışma yapılmasına karar verildi.
Bunun için de asgari ücretin bitmesi beklentisi dile getirilmişti ve o süreç bittiği için de şu anda memurlarla ilgili süreç başlayacak.
BEKLENTİLER HANGİ YÖNDE?
Masada elbette beklentiler mevcutta toplu sözleşmeye göre Ocak itibariyle yüzde 5 zam alacak memurlar ve memur emeklileri ilaveten de enflasyon farkı maaşlarına yansıtılacak ancak memurların beklentisi asgari ücretteki artışa işaret ederek bunun çok daha üzerinde bir zam yapılması yönünde.
"BUNUN ÇOK ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR"
Yılsonu için hesaplanan enflasyon da dikkate aldığımızda Ocak ayı itibariyle mevcutta yüzde 16 civarında bir zam yapılması beklentisi var. Ama yapılacak müzakerelerle bunun çok daha üzerine çıkılması hedefleniyor.
15 OCAK'TA MAAŞLARA YANSIYACAK MI?
Bu kapsamda taraflar yeniden masaya oturacaklar bir müzakere yürütecekler bir formül belirleyecekler bu kapsamda da 15 Ocak'ta memurlar yılın ilk maaşını alırken ilave zammında bu maaşlara yansıtılması planlanıyor.
KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?
Şu an için net rakamlar konuşulmuyor ama yılsonu için beklenen enflasyonun da çok üzerinde bir artış yapılması konusunda her iki taraftan da görüşler var. Oldukça yüksek bir artış beklentisi hakim.
KRİTİK İKİ KONU DAHA VAR
Bunun dışında memurların beklediği iki konu daha var 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusu. Bunlar da toplu sözleşmeyle imza altına alınmıştı hatta ilk çalışmalar da başladı. Bakanlık kendi çalışmalarını tamamlandı. Şimdi bir komisyon oluşturulacak ve bunlar çalışılacak.
ÖNCELİK EK ZAM
Öncelik elbette 15 Ocak'a kadar bu ek zam düzenlemisini tamamlayabilmek akabinde de 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili de çalışmalar yürüyecek. Onlar için 2022 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen bir süreç olduğu için henüz var.
BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Diğer taraftan emekliler de ilave zam bekliyorlar. Çünkü geçtiğimiz günlerde Meclis'te bütçe görüşmelerinde Bakan Bilgin, bu konuya ilişkin net bir açıklama yapmış emekliler ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz netleştikçe sizlerle paylaşacağız demişti.
BEKLENTİ OLUŞTU
Çünkü malum son dönemdeki ekonomik durumdan sonra emekliler de ilave bir beklenti içerisinde. SSK ve BAĞKUR emeklileri her 6 ayda bir geride kalan 6 ayın enflasyonu oranında bir zam alıyorlar ancak bunun üzerinde bir beklenti oluştu Bakan Bilgin'ın açıklamasının ardından.
DENGELİ BİR ARTIŞ
Edindiğimiz bilgiye göre yapılan çalışma çerçevesinde en düşük emekli maaşına daha yüksek diğer emekli maaşlarına da dengeli bir artış yapılabileceği değerlendiriliyor.
Buna ilişkin bir rakam netleşmiş değil. Görüşmeler devam edecek ama bunun da önümüzdeki ayın başı itibariyle tamamlanması gerekiyor. Önümüzde yaklaşık 25-30 günlük bir süre var.
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