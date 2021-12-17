Memura ek zam ne kadar olacak? Emeklilere ek zam ne olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

OLUMLU SONUÇ ÇIKTI

Buradan da bir olumlu sonuç çıktı ve mevcut toplu sözleşmeye bir ek protokol yapılarak memurlara ilave bir zam verilmesi konusunda çalışma yapılmasına karar verildi.

Bunun için de asgari ücretin bitmesi beklentisi dile getirilmişti ve o süreç bittiği için de şu anda memurlarla ilgili süreç başlayacak.