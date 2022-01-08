08 Ocak 2022, Cumartesi
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Memur ve emekliye ek zammı içeren teklif Meclis’te kabul edildi
18 maddelik 'tematik ekonomi paketi' komisyonda kabul edildi. Yeni ekonomi modelinin yasal zeminini oluşturan "Tematik Ekonomi Paketi" Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milyonları ilgilendiren o düzenlemenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.