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Memur ve emekliye ek zammı içeren teklif Meclis’te kabul edildi

A Haber
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Giriş: 08.01.2022 11:36
18 maddelik 'tematik ekonomi paketi' komisyonda kabul edildi. Yeni ekonomi modelinin yasal zeminini oluşturan "Tematik Ekonomi Paketi" Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milyonları ilgilendiren o düzenlemenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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