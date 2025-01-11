Memur ve emeklinin maaşı belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte gözler maaş ödeme takvimine çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri farklı tarihlerde maaş ödemelerini alıyor. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya verdi.

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