11 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Memur ve emeklinin maaşı belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve emeklinin maaşı belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emeklinin maaşı belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2025 11:04
Memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte gözler maaş ödeme takvimine çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri farklı tarihlerde maaş ödemelerini alıyor. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur ve emeklinin maaşı belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?
Maaş farkları ne zaman yatacak?
Maaş farkları ne zaman yatacak?
Fahiş fiyatla mücadele nasıl olmalı?
Fahiş fiyatla mücadele nasıl olmalı?
Başkan Erdoğan Denizli-Aydın Otoyolunu açtı
Başkan Erdoğan Denizli-Aydın Otoyolunu açtı
Altın fiyatlarında kritik seviye!
Altın fiyatlarında kritik seviye!
MB 163.5 milyar dolarla rekor kırdı
"MB 163.5 milyar dolarla rekor kırdı"
Dar gelirliye 20 yıl vadeli konut!
Dar gelirliye 20 yıl vadeli konut!
Yazın tarlada kışın serada üretim!
Yazın tarlada kışın serada üretim!
Konut fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürecek mi?
En düşük emekli aylığı yükseldi!
En düşük emekli aylığı yükseldi!
Bakan Şimşek’ten dar gelirliye konut müjdesi
Bakan Şimşek'ten dar gelirliye konut müjdesi
Özel okullar zamda sınır tanımada! Ücretler yine yasal sınırın üstünde
Özel okullar zamda sınır tanımada! Ücretler yine yasal sınırın üstünde
SSK- Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 TL!
SSK- Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 TL!
Daha Fazla Video Göster