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Memur ve emekliler ne talep ediyor? Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Memur-Sen taleplerini açıkladı

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 13:13
6,5 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen bugün teklifini açıkladı. Merve Pekmez Ankara'dan detayları aktardı.
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