E-ticarette yeni dönem! Sahte yorum ve puanlara karşı yeni kurallar

E-ticarette tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen sahte yorum ve puanlara karşı yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığının 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemesiyle, satın alma işleminin doğrulanamadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasının önüne geçildi. Sahte yorum ve puanların tüketicileri yanıltmasına karşı denetimler sürerken Hukukçu Av. Alper Şahin, yeni düzenlemenin tüketicilere getirdiği hakları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. E-ticaretteki yeni düzenlemelerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Hasancan Türkeş aktardı.