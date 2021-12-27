Memur ve emekli maaşları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşı zam oranı ne olacak?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yönde geliyor. 2022 memur emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni formüller neler? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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