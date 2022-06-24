24 Haziran 2022, Cuma
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Memur maaşları ne kadar olacak? Zam oranları ne olacak? Evde bakım desteği, 65 yaş ve engelli aylığı, tarım destekleri…
Maaş artışı ve sosyal ödemeler için hazırlanan ek bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Vatandaşa sosyal yardımlardan, çiftçilere girdi katkısına varan birçok alana ek kaynak aktarılacak. Ek bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarında yüzde 40'a varan artış öngördüklerini söyledi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
SOSYAL ÖDEMELERE EK BÜTÇE
Memur zamları ve SGK ödemeleri 216,9 milyar lira
Emeklilere zam, ikramiye ve sağlık gideri 154 milyar lira
Vatandaşa elektrik doğalgaz desteği 134.5 milyar lira
Evde bakım, 65 yaş ve engelli aylığı 44,8 milyar lira
Tarım destekleri 37.1 milyar lira
TOPLAM: 587,3 milyar lira
ZAM ORANLARI NE OLACAK?
5 AYLIK ENFLASYON: YÜZDE 35,64
MB ANKET TAHMİNİ 6 AYLIK ENFLASYON: YÜZDE 40,75
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ARTIŞI: YÜZDE 40,75
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ ARTIŞI: YÜZDE 7+33,25 = 40,25
SOSYAL ÖDEMELER ARTIŞI: YÜZDE 40,25