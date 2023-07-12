12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Meclis’in gündeminde neler var? Emekli ve memur maaşları ne olacak? Emekliye ek zam olacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Bugün yasama çalışmalarına başlayacak Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Cezaevlerinde Kovid-19 iznini 5 yıla çıkartan madde ile kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan başlıklar da dahil olmak üzere milyonları ilgilendiren düzenlemeler tatile girmeden yasalaşacak. Peki yeni gelişmeler olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.