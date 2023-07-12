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Meclis’in gündeminde neler var? Emekli ve memur maaşları ne olacak? Emekliye ek zam olacak mı?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 10:12
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Bugün yasama çalışmalarına başlayacak Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Cezaevlerinde Kovid-19 iznini 5 yıla çıkartan madde ile kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan başlıklar da dahil olmak üzere milyonları ilgilendiren düzenlemeler tatile girmeden yasalaşacak. Peki yeni gelişmeler olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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