Marketlerde kartel iddiası! Zam savunması yaptılar | 5 zincir market için para cezası istendi

Rekabet Kurumu’nun soruşturmasında zincir marketler ve bazı tedarikçilerin fiyatları birlikte artırdıkları belgelerle tespit edildi. 5 zincir ve 2 tedarikçi firma hakkında rekabeti ihlal gerekçesiyle idari para cezası talep edildi. Soruşturmadaki bulgulara göre, market zincirleri kimi zaman üretici firma aracılığıyla fiyat artışını koordine etti. Kimi zaman ise rakiplerle eş zamanlı fiyat artışları organize edildi. Kurul kararını bugün açıklayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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