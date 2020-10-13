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Manşet üzerinden algı oyunları! Bir kısım basın algıda birleşti! Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber'de anlattı: Türkiye'nin başarısı uluslararası kurumların raporlarında

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Giriş: 13.10.2020 14:23
Güncelleme:13.10.2020 14:47
Son dakika haberi... Ekonomi üzerinden oluşturulmak istenen algı operasyonuyla ne yapılmak isteniyor? Manşetler üzerinden neden algı yapıyorlar? Neden Türkiye’nin yerli ve milli ekonomisini hedef alıyorlar? Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi üzerinden oluşturulmak istenen algı operasyonuyla ne yapılmak isteniyor? Manşetler üzerinden neden algı yapıyorlar? Neden Türkiye'nin yerli ve milli ekonomisini hedef alıyorlar? Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

Küresel virüs salgınının dünya ekonomisi açısından bugüne kadar neredeyse 1929 büyük buhranından bu yana sebep olduğu en büyük tahribat itibarıyla baktığımızda Türkiye ekonomisinin küresel çaptaki büyük ekonomik tahribata rağmen bir varolma, bir yeniden V tipi toparlanma mücadelesiyle kendini ciddi manada farklılaştığı bir dönemin içinden geçiyoruz.

Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi kanallarından bir tanesi içinde bulunduğumuz 2020 itibariyle Türkiye'nin bu pandemiye rağmen dünyada en hızlı ve en etkili toparlanmayı gerçekleştiren ilk 5 ülke arasında olacağını ilan etti. Çin, Güney Kore, Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerin ekonomideki V tipi toparlanmayla önemli bir mücadeleye ve başarıya imza atarak uluslararası kurumların raporlarına ve haberlerine de yansıdığını görüyoruz.

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