CHP BİR PROJE! KILIÇDAROĞLU DA PARÇASI

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: Uzun süreden beri maalesef erken seçim istemesi mümkün olmayanlar Türkiye'de istikrarı tartışmalı hale getirip bir sıkıntı ortaya çıkarmak için uğraşıyorlar. Biz de bu tartışmaların arkasına takılıp gidiyoruz. Sayın Bahçeli'nin sözlerinin içinde şu önemli "Söyleyen değil söyletene bakmak lazım. Söyletenlerin kimliğini çok merak ediyoruz". Çünkü CHP'nin bir proje partisi olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun bu projenin bir parçası olarak CHP'nin başına getirildiği kamuoyunda ifade ediliyor. Sen söylemiyorsun sana başkaları söyletiyor ifadesi son derece ağır bir itham. Bir takım dış güçlerin sözcülüğünü yapıyorsun şeklinde bir mesaj algıladım ben buradan.