Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi döneminde tüm dünya ekonomik olarak da olumsuz etkilenirken Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu durumdan rahatsız olan kriz medyası milli ekonomiye saldırıyor. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar gibi muhalefet yandaşı yayın organları algıda birleşerek manşetler üzerinden algı oyunlarına kalkışıyor. Peki ortak manşetlerle milli ekonomiye saldıran kriz medyasına talimat kimden geliyor? Milli ekonomiye neden saldırıyorlar? GENAR Başkanı İhsan Aktaş, gazeteci yazar Mehmet Metiner, ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs pandemisi döneminde tüm dünya ekonomik olarak da olumsuz etkilenirken Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu durumdan rahatsız olan kriz medyası milli ekonomiye saldırıyor. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar gibi muhalefet yandaşı yayın organları algıda birleşerek manşetler üzerinden algı oyunlarına kalkışıyor. Peki ortak manşetlerle milli ekonomiye saldıran kriz medyasına talimat kimden geliyor? Milli ekonomiye neden saldırıyorlar? GENAR Başkanı İhsan Aktaş, gazeteci yazar Mehmet Metiner, ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOKTUR

GENAR Başkanı İhsan Aktaş: Türkiye kötüye gitsin diye, Türkiye kötü olsun diye çabalayan maalesef bir zihniyet var. Muhtemelen dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bazı marjinal sol kesimler ABD'de de var başka ülkelerde de var fakat bizdeki ülkenin kötüye gitmesini isteyen toplumsallaşma muhtemelen dünyanın başka bir yerinde yoktur. Türkiye üretken genç nüfusu olan ihracat kabiliyeti olan bir ülkedir.

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ! BAY KEMAL SÖYLEYEBİLİR

Gazeteci yazar Mehmet Metiner: Rakamlar yalan söylemez ama Bay Kemal rahatlıkla yalan söyleyebilir. Yandaş medya Erdoğan düşmanı medya çok rahat yalan söyleyebilir. Ekonominin temel parametreleri ortada… Kriz tellalları var bu ülkede. Erdoğanfobik zihniyetlerini Türkiye düşmanlığına dönüştürmüş çevreler var.

YÜREĞİMİZİ İNCİTİYOR

Bütün bu çevrelere bizim içimizden çıkan birilerinin katılması bizim yüreğimizi incitiyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi HDP'lileşiyor. "Ben senden daha fazla HDP'liyim" yarışına girdiler.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener: Gördüğümüz kadarıyla 2021 için tüm uluslararası kuruluşların ekonomi ile ilgili beklentileri pozitif. Pandemi sürecinde tabii ki ekonomide bir takım sıkıntılar yaşandı yaşanıyor. Bunların tamamı 2021'e çok iyi hazırlıklarla girilirse ilerleyen aşamada dünya ekonomileriyle paralel olarak Türkiye ekonomisinde de tüm sorunların giderileceğini düşünüyorum. Türkiye Çin'le birlikte pozitif ayrışan ülkelerden bir tanesi.

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin: Küresel virüs salgınının dünya ekonomisi açısından bugüne kadar neredeyse 1929 büyük buhranından bu yana sebep olduğu en büyük tahribat itibarıyla baktığımızda Türkiye ekonomisinin küresel çaptaki büyük ekonomik tahribata rağmen bir varolma, bir yeniden V tipi toparlanma mücadelesiyle kendini ciddi manada farklılaştığı bir dönemin içinden geçiyoruz.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ULUSLARARASI KURUMLARIN RAPORLARINDA

Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi kanallarından bir tanesi içinde bulunduğumuz 2020 itibariyle Türkiye'nin bu pandemiye rağmen dünyada en hızlı ve en etkili toparlanmayı gerçekleştiren ilk 5 ülke arasında olacağını ilan etti. Çin, Güney Kore, Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerin ekonomideki V tipi toparlanmayla önemli bir mücadeleye ve başarıya imza atarak uluslararası kurumların raporlarına ve haberlerine de yansıdığını görüyoruz.