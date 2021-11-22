22 Kasım 2021, Pazartesi
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Mahalledeki bütün kadınlar iş sahibi oldu! Bir kadın 150 kadını nasıl istihdam etti?
Amasya'da bir kadın belediyeye ait düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştürmek için mücadele etti ve bunu başardı. Sonra da oturduğu mahallenin kadınlarının hepsini istihdam etti. Tarlada çalışan 150 kadın şimdi meslek de öğrendi. O gururlandıran kadın A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.