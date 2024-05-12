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Kurbanlık fiyatları ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 11:57
Anadolu'da kurbanlıklar görücüye çıkıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri olan Erzurum'dan detayları aktardı.
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