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Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?

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Giriş: 22.12.2021 22:11
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında kur korumalı TL mevduatı sistemi hakkında konuşan Prof.Dr. Cemal Zehir önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi örnekleriyle anlatan Zehir, ayrıca yapılacak işlemlerin vergi kapsamı dışında olduğunu söyledi. Kur korumalı TL mevduatı sistemi nedir? Sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...
Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?
Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?
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