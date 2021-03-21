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Kripto paranın dinen hükmü nedir? | Kripto paranın ekonomideki yeri ve riski ne?

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 21:13
Güncelleme:21.03.2021 21:21
Son ayların en fazla konuşulan başlıklarından biri kripto para... Peki, kripto paranın ekonomideki yeri ve riski ne? Kripto paralara umut bağlayanların psikolojisi neden tehlike altında? Kripto para konusunda muhatap bulunmaması hangi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Herhangi bir Merkez Bankası'na bağlı olmaması, haftanın her günü ve 24 saat boyunca kullanılabilmesi kripto paraların büyük avantaj olarak gösteriliyor. Peki bu paranın dezavantajı da var mı? Kripto parada merak edilen bir diğer nokta da meselenin dini boyutu. Peki kripto paranın dinen hükmü nedir? Detaylar A Haber’in özel haberinde…

Son ayların en fazla konuşulan başlıklarından biri kripto para... Peki kripto paranın ekonomideki yeri ve riski ne? Kripto paralara umut bağlayanların psikolojisi neden tehlike altında? Kripto para konusunda muhatap bulunmaması hangi tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Herhangi bir Merkez Bankası'na bağlı olmaması, haftanın her günü ve 24 saat boyunca kullanılabilmesi kripto paraların büyük avantaj olarak gösteriliyor. Peki bu paranın dezavantajı da var mı?

Kripto parada merak edilen bir diğer nokta da meselenin dini boyutu. peki kripto paranın dinen hükmü nedir? Detaylar A Haber'in özel haberinde…

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