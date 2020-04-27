27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Koronavirüs günlerinde en çok hangi sektörlerde alışveriş yapıldı? AVM'ler açılıyor mu? |Video

Koronavirüs günlerinde en çok hangi sektörlerde alışveriş yapıldı? AVM'ler açılıyor mu? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.04.2020
Koronavirüs günlerinde en çok ne satın aldık? En çok hangi sektörlerde alışveriş yapıldı? AVM'ler (Alışveriş Merkezleri) açılacak mı? Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında kulislere sızan bilgiler ne yönde? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs günlerinde en çok ne aldık?
Koronavirüs günlerinde en çok ne aldık?
Tüketici ve ticari kredi faizlerinde tarihi düşüş
Tüketici ve ticari kredi faizlerinde tarihi düşüş
Araç sahipleri müjde! Fiyatlarda düşüş sürüyor
Araç sahipleri müjde! Fiyatlarda düşüş sürüyor
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Canlı yayında açıkladı: Döviz kurunda 15 kuruşluk...
Canlı yayında açıkladı: Döviz kurunda 15 kuruşluk...
BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor
BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor
Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
Bakanlıktan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
Bakanlıktan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
Petrol piyasası bunalımlı geçecek
"Petrol piyasası bunalımlı geçecek"
Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı
Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
İnternetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin!
İnternetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin!
Daha Fazla Video Göster