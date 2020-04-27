Koronavirüs günlerinde en çok hangi sektörlerde alışveriş yapıldı? AVM'ler açılıyor mu? |Video

Koronavirüs günlerinde en çok ne satın aldık? En çok hangi sektörlerde alışveriş yapıldı? AVM'ler (Alışveriş Merkezleri) açılacak mı? Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında kulislere sızan bilgiler ne yönde? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.