Kimler EYT’li sayılacak? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi

Son dakika EYT haberi... A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'ye ilişkin atılacak 6 adımı ve kimlerin EYT kapsamına alınabileceğini değerlendirdi. Peki EYT'de hangi adımlar atılacak? Kimler EYT'li sayılacak?