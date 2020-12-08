Kasım'da TL'ye güvenen kazandı! Borsada TL rüzgarı esti

Son dakika haberi... Kasım ayında Türk lirasına güvenen kazandı. Borsada Türk lirası rüzgarı esti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ekonomini gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Kasım ayında Türk lirasına güvenen kazandı. Borsada Türk lirası rüzgarı esti. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ekonomini gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

KASIMDA TL'YE GÜVENEN KAZANDI

YATIRIM ARACI GETİRİ (TÜFE İLE) GETİRİ (ÜFE İLE)

BIST 100 5.72 3.91

EURO -0.65 -2.35

DİBS -1.09 -2.78

DOLAR -1.14 -2.83

ALTIN -3.22 -4.87



* 3 aylık değerlendirmede BIST 100 ÜFE ile 4.4, TÜFE ile 9.48 reel getiri sağladı

* 6 aylık değerlendirmede BIST 100 ÜFE ile 8,79, TÜFE ile 15,77 reel kazanç sağladı