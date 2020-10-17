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Karadeniz’de 85 milyar metreküp yeni keşif! Ekonomiye katkısı ne olacak? Vatandaşın cebine yansıyacak mı? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 17.10.2020 17:28
Güncelleme:17.10.2020 17:41
Fatih sondaj gemisinden Türkiye’yi sevindiren bir haber daha geldi. Türkiye’nin kaderini değiştiren doğalgaz keşfine bir yenisi daha eklendi. 21 Ağustos tarihinde açıklanmıştı 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi… İşte bugün o rezerve 85 milyar metreküp ek yapıldı ve toplam rezerv 405 milyar metreküpe çıktı. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Türkiye’nin ekonomisine ne katkı sağlayacak? Vatandaşın cebine yansıyacak mı? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan ve Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın değerlendirdi.

"KİMSE 85 MİLYAR METREKÜPÜ ÇIKMASINI KÜÇÜMSEMESİN"

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, "Yeni keşifle birlikte toplam 405 milyar metreküp ülkemize hayırlı olsun. Bu çok önemli bir kaynak. Sakın kimse ikinci aramada 85 milyar metreküpü çıkmasını küçümsemesin. Şöyle düşünmek lazım Türkiye şu anda tükettiği gazın yüzde 1'ini bile üretemiyor. Bu rakam o yüzden çok yüksek bir kapasite aslında. 90 yıl içerisinde bulduğumuz çok yüksek bir gaz miktarı. 55 milyon nüfusun üzerinde insanımız doğalgazı kullanıyor. Ülkemizin her noktasından doğalgaz talebi var. Türkiye'nin 20 yıl boyunca kullanacağı bir gaz olacak. Bu keşifler hem vatandaşımıza hem de sanayicimize daha ucuz gaz satışımızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ KEŞİFLER BEKLENİYOR"

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni keşiflerin beklendiğini vurguladı. Karadeniz'de 8 bin kilometre arama alanı içerisinde daha 2 bin kilometresinde sismik araştırma yapıldı. Ve şuan ki keşif sadece 250 kilometre karelik bir alanda. Daha aranacak ve taranacak çok fazla yerimiz var." diye konuştu.

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