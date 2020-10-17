Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Karadeniz'deki yeni rezerv

Tarihi gün… Başkan Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

320 milyar metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.

HEDEFİMİZ 2023 YILINDA KULLANIMA SUNMAK

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.





'KAŞİF' DENİZALTI ROBOTU

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.

Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.





AB'YE SERT SÖZLER

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.

Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

405 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

FATİH SONDAJ GEMİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi. Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına seslenen Erdoğan, 'Sakarya gaz sahasında milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmalarınız neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun' dedi.



Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

MSB'DEN MÜJDE PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Selam olsun Karadeniz'in Fatihi'ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi.

NELER OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, "Yeni müjdeler geliyor" açıklaması yapması gözleri bir kez daha Karadeniz'e çevrildi. 21 Ağustos'ta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi, bugün yukarı yönlü revize edilecek. Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.

İLK DURAĞI HAYDARPAŞA LİMANI

Türkiye'nin üçüncü sondaj platformu Kanuni, bir süredir devam eden bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz hafta sonu Taşucu Limanı'ndan hareket etti. Burada bulunan Yavuz sondaj gemisini selamlayarak yola çıkan Kanuni, dün itibariyle Çeşme açıklarından Çanakkale Boğazı istikametine ilerleyişini sürdürdü. Saatte 9 knot hızla ilerleyen Kanuni'nin ilk durağı Haydarpaşa Limanı olacak.

KULE KESİLECEK BOĞAZ'I GEÇECEK

Haydarpaşa'da Boğaz geçişi için hazırlanacak olan gemi, köprülerden geçebilmesi için kule kesimi işlemine tabi tutulacak. 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Kanuni'nin kulesi kesildikten sonra Boğaz'dan Karadeniz'e geçecek ve burada da Karadeniz Ereğlisi veya Trabzon Limanı'na giderek kulesi yeniden takılacak. Tüm bu süreçlerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.







YENİ YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın müjdesini vereceği yeni rezervlerin çıkarılmasında Fatih sondaj gemisiyle birlikte görev yapacak olan Kanuni'nin Karadeniz görevine başlama tarihi olarak yıl sonu/2021 yılı başı öne çıkıyor. Tuna-1 bloğundaki faaliyetleri, Kanuni sondaj gemisinin, ilk sondaj görevi olacak. Rezerv keşfinin ardından halka kısa sürede yerli doğal gaz ulaştırılabilmesi için Karadeniz'deki çalışmalara ağırlık verilirken, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz keşifleri ve sondaj görevlerinde de Kanuni aktif görev üstlenecek.

2020 BAŞINDA SATIN ALINDI

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildi. Gemi, mart ayında Mersin'e ulaştı ve bakım, gemi üzerinde güncelleme ve geliştirme süreci başlatıldı. 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen gemi, derin deniz sondaj kabiliyetiyle satın alındığı ilk günden itibaren Karadeniz görevi için hazırlanıyordu.

KAZDIK, BULDUK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştı. Dönmez, Twitter hesabından, "Önce söktük, sonra Boğaz'ı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Dönmez'in paylaştığı görüntüde ise Fatih sondaj gemisinin, Erdoğan tarafından Karadeniz'e uğurlanması yer aldı.













