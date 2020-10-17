Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
Son dakika haberine göre Yeni doğal gaz rezervi hakkında açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni doğal gaz rezervi hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.