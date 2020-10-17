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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Son dakika haberine göre Yeni  rezervi hakkında açıklamada bulunan , "Milli  hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni doğal gaz rezervi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.

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