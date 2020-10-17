17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Karadeniz'de tarih yeniden yazılıyor! Yeni rezerv keşfi ne anlama geliyor?

Karadeniz'de tarih yeniden yazılıyor! Yeni rezerv keşfi ne anlama geliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2020 15:49
Güncelleme:17.10.2020 15:51
Karadeniz’de Türkiye için tarih yeniden yazılırken ülkemiz ekonomi için önemli bir öneme sahip yeni rezerv keşfedildi. Rakamlar Türkiye’nin büyümesi umut olurken iktisadi gelişim için ne anlama geldiğini A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN UMUT IŞIĞI"

Ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım, "320 milyar metreküp açıklandığında çok mutlu olmuştuk. Enerji konusunda enerjinin millileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi çok önemli. Önceden denedik ama olmadı Arama tarama gemilerinin gerekli düzenlemelerinin yapılmasında sonra Türkiye için umut ışığı doğdu. Türkiye ekonomisi büyüyor ve gelişiyor buna ihtiyacımız var." dedi.

"DAHA FAZLA REZERV"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan, "320 milyar metreküp açıklandığından sonra farklı sondajlar yapıldı. Daha fazla bir rezerv bulundu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Karadeniz’de tarihi gün! Rezerv kaynakları Türkiye ekonomisi için ne ifade ediyor? KARADENİZ'DE TARİHİ GÜN! REZERV KAYNAKLARI TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?
Tüm gözler Doğu Akdenize çevrildi! Doğal gaz rezerv kapasitesi Karadenizin tam olarak iki katı TÜM GÖZLER DOĞU AKDENİZ'E ÇEVRİLDİ! DOĞAL GAZ REZERV KAPASİTESİ KARADENİZ'İN TAM OLARAK İKİ KATI

Yeni keşfin anlamı ne?
Yeni keşfin anlamı ne?
Tarih yeniden yazılıyor! Türkiye'nin umut ışığı
Tarih yeniden yazılıyor! Türkiye'nin umut ışığı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul'u kutluyorum
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul'u kutluyorum
10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
"10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz"
Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!
Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!
Yeni istihdam paketi geliyor
Yeni istihdam paketi geliyor
Türkiye'yi baltalamak isteyen güçler olacaktır
"Türkiye'yi baltalamak isteyen güçler olacaktır"
‘Organize kötülük’ milli ekonomiyi hedef alıyor!
‘Organize kötülük’ milli ekonomiyi hedef alıyor!
Bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz
"Bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz"
Almanya'da iflas dalgası uyarısı
Almanya'da "iflas dalgası" uyarısı
Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticiye 12 yeni destek
Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticiye 12 yeni destek
Daha Fazla Video Göster