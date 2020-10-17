Karadeniz'de tarih yeniden yazılıyor! Yeni rezerv keşfi ne anlama geliyor?

Karadeniz’de Türkiye için tarih yeniden yazılırken ülkemiz ekonomi için önemli bir öneme sahip yeni rezerv keşfedildi. Rakamlar Türkiye’nin büyümesi umut olurken iktisadi gelişim için ne anlama geldiğini A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN UMUT IŞIĞI"

Ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım, "320 milyar metreküp açıklandığında çok mutlu olmuştuk. Enerji konusunda enerjinin millileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi çok önemli. Önceden denedik ama olmadı Arama tarama gemilerinin gerekli düzenlemelerinin yapılmasında sonra Türkiye için umut ışığı doğdu. Türkiye ekonomisi büyüyor ve gelişiyor buna ihtiyacımız var." dedi.

"DAHA FAZLA REZERV"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan, "320 milyar metreküp açıklandığından sonra farklı sondajlar yapıldı. Daha fazla bir rezerv bulundu diye düşünüyorum." diye konuştu.