Karadeniz’de tarihi gün! Rezerv kaynakları Türkiye ekonomisi için ne ifade ediyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’deki yeni rezerv kaynağını açıklaması tüm Türkiye tarafından heyecanla beklenirken rakamların yukarı yönlü revize edilmesi umut ediliyor. Peki açıklanan rakamlar ve yeni rezerv kaynağı ne anlam ifade ediyor? Bundan sonra nelerle karşılaşabiliriz? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu verdi. Nurşin Ateşoğlu “Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. Bulanan kaynakların iktisadi yansıması masada elinin güçlenmesine yarayacak. Özgürleşecek. Arz-tedarik konusundaki rahatlama söz konusu olacak. Keşiflerin devam etmesiyle Türkiye tüketici olmaktan ziyade üretici olacak.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…