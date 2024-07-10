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Kalyon PV'den ülke ekonomisine büyük katkı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.07.2024 09:30
Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi, Kalyon PV'de yer alan güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği AR-GE merkezine şu ana kadar 25 milyon dolar yatırım yapıldığını bildirdi.
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