Kaçakçılığa geçit verilmiyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 milyar TL'lik girişime engel olundu

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar TL değerinde kaçakçılık girişimine engel olunurken tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 22 milyon TL değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

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