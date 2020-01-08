İşte TürkAkım projesiyle Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kıyıköy'deki o tesis | Video

İstanbul Haliç Kongre Merkezi bugün tarihi bir açılışı tanıklık etti. TürkAkım projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla resmen açıldı. Bu projeyle Rus doğal gazı Avrupa'ya taşınacak. Kırklareli Kıyıköy'de kurulan dev tesis ile Rus doğal gazı artık Avrupa taşınabilecek. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Kıyıköy'de o tesisi gezdi.