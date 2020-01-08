08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.01.2020

İşte TürkAkım projesiyle Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kıyıköy'deki o tesis | Video

İstanbul Haliç Kongre Merkezi bugün tarihi bir açılışı tanıklık etti. TürkAkım projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla resmen açıldı. Bu projeyle Rus doğal gazı Avrupa'ya taşınacak. Kırklareli Kıyıköy'de kurulan dev tesis ile Rus doğal gazı artık Avrupa taşınabilecek. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Kıyıköy'de o tesisi gezdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak o tesis
İşte Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak o tesis
Emekliler ne kadar zam alacak? Canlı yayında anlattı
Emekliler ne kadar zam alacak? Canlı yayında anlattı
Putin İstanbul'a geliyor
Putin İstanbul'a geliyor
Emekliye 368 TL ek ödeme
Emekliye 368 TL ek ödeme
Kıdem tazminatı tavanı arttı
Kıdem tazminatı tavanı arttı
En düşük memur maaşı zamla 4 bin lirayı aştı
En düşük memur maaşı zamla 4 bin lirayı aştı
Piyasalara İran hareketliliği
Piyasalara İran hareketliliği
Emeklilere ve memurlara zam müjdesi
Emeklilere ve memurlara zam müjdesi
Son dakika: 2019 Aralık enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: 2019 Aralık enflasyon rakamları açıklandı
Emekli zamları belli oldu
Emekli zamları belli oldu
Albayrak'tan KDV ve faiz indirimi müjdesi
Albayrak'tan KDV ve faiz indirimi müjdesi
Bir geri dönüşüm uygulaması daha!
Bir geri dönüşüm uygulaması daha!
Daha Fazla Video Göster