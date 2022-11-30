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İşte EYT'nin formülleri! En düşük emekli maaşı için bomba iddia! En düşük emeklilik yaşı kaç olacak?

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Giriş: 30.11.2022 19:41
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ve en düşük emekli maaşına ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına yönelik rakam veren Bayram, en düşük emekli olma yaşının kaç olacağını da açıkladı. EYT bekleyen vatandaşlara E-Devlet uyarısında bulunan Bayram, en geç Aralık ayına kadar vatandaşların işlemlerini tamamlaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
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