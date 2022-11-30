30 Kasım 2022, Çarşamba
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İşte EYT'nin formülleri! En düşük emekli maaşı için bomba iddia! En düşük emeklilik yaşı kaç olacak?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'ye ve en düşük emekli maaşına ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına yönelik rakam veren Bayram, en düşük emekli olma yaşının kaç olacağını da açıkladı. EYT bekleyen vatandaşlara E-Devlet uyarısında bulunan Bayram, en geç Aralık ayına kadar vatandaşların işlemlerini tamamlaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...