İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Evini yenileyene 1 buçuk milyon lira destek nasıl verilecek?

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki "yarısı bizden" kentsel dönüşüm programının ayrıntılarını açıkladı. Yüzyılın kentsel dönüşümü nasıl gerçekleşecek? Evini yenileyene bir buçuk milyon lira destek nasıl verilecek? Detayları uzman isim A Haber'de anlattı.

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