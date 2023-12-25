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İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Evini yenileyene 1 buçuk milyon lira destek nasıl verilecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 14:37
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki "yarısı bizden" kentsel dönüşüm programının ayrıntılarını açıkladı. Yüzyılın kentsel dönüşümü nasıl gerçekleşecek? Evini yenileyene bir buçuk milyon lira destek nasıl verilecek? Detayları uzman isim A Haber'de anlattı.
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